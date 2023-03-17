Şanlıurfa'daki selde yüzme antrenörü 5 çocuğu kurtardı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:53

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:54

Şanlıurfa’da 14 Mart gecesi başlayan, sabah saatlerinde kadar devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Halen kayıp olan 1 kişinin arandığı kentte, yüzlerce ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

Selin en çok etkilediği Karakoyun Deresi'nin hemen yakınındaki Süleymaniye Mahallesi, derenin taşmasının ardından kısa süre sonra sel suları ile dolduğu, özel bir spor kompleksinde yüzme antrenörü olan Resul İncik’in, mahsur kalan 5 çocuğu yüzerek kurtardığı ortaya çıktı.

"MAHSUR KALAN 5 ÇOCUĞU TEK TEK ÇIKARDIM"

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, şu sözleri kullandı: