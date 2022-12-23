Avukat Turan Karakaş'tan Sansür Yasası'na tepki: "Gazeteciler görünen gerçekten sorumludur!"

23 Aralık 2022 Cuma, 13:11

Basında 'Sansür Yasası' olarak adlandırılan Dezenformasyon Yasası ile ilgili tepkiler günden güne artıyor. Muhalif gazetecilere yönelik keyfi uygulamalara neden olabileceği yönünde eleştirilen yasanın perde arkasını Avukat Turan Karakaş, Cumhuriyet TV'de anlattı.

Bu torba yasanın, fikir ve ifade özgürlüğü ile çakıştığını belirten Karakaş, "Bu torba yasa, ifade özgürlüğü ile çakışmaktadır. Belirlilik ilkesi de söz konusu değil. Bu ilke olmazsa kanunu istediğiniz gibi yorumlayabilir ve canınızın istediğine ceza veebilirsiniz. Gerçeğe aykırı bilginin aykırılığını kim tayin edecek? Hakim hangi bilgisiyle bakacak?" ifadelerini kullandı.

"YASANIN BU BİLİNCİ TEHLİKE BARINDIRIYOR"

Muhalif gazetecilerin adil yargılanmadığını düşünen ve yargının ciddi şekilde güven kaybettini anlatan Karakaş, bu yasanın basını mağdur ettiğini ve özellikle genç gazetecilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yasanın en tehlikeli yönünün belirsiz maddelerden oluştuğunu aktaran Karakaş, "Bu maddelerden dolayı yasayı yorumlayamıyorsunuz. Bu yasanın bu bilinçle uygulamaya girmesi, büyük tehlikeleri barındırıyor. Demokrasi demek hukuk devleti demektir. Hukuk devleti de, devletin hukuka uygun hareket etmesi demektir. Kanunlar da açık ve anlaşılır olmalı. Ve bu, sadece bir sınıfın demokrasisi olmamalı." dedi.

"BİR İLETİYİ BEĞENMEK SUÇ DEĞİL"

İnternetle ilgili düzenlemelerin de yasayla bağlantılı olmak zorunda olduğunu söyleyen Karakaş, bir iletiyi beğenmenin de suç olarak lanse edildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını anlattı.

Bu yasanın 2023 genel seçimlerine gittiğimiz bu süreçte haberlerin içeriğini etkileyecek konumda olduğunu aktaran Karakaş, sözlerine şu şekilde son verdi: