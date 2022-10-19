'Sansür yasası' Meclis'te geçti, sokaktan AKP'ye büyük tepki: "Abdülhamid dönemine özeniyor"

19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:35

AKP ve MHP'nin "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhuriyet TV ekibi, yurttaşlara "Hükümet, sansür yasası getiriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu. Yurttaşlar ise bu teklife tepki göstererek bunun sadece basın alanında çalışanları değil, tüm yurttaşları ilgilendireceğini söyledi.

"ARTIK NEFES ALAMAYACAĞIZ"

Sansür yasasının muhalif sesleri kesmek amacı ile hayata geçirildiğini anlatan yurttaşlar, yasaya aşağıdaki şekilde tepki gösterdi: