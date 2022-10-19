'Sansür yasası' Meclis'te geçti, sokaktan AKP'ye büyük tepki: "Abdülhamid dönemine özeniyor"
AKP-MHP'nin "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhuriyet TV ekibi , yurttaşlara 'Hükümet, dezenformasyon yani sansür yasası getiriyor' bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu sordu. Yurttaşlardan büyük tepki geldi.
AKP ve MHP'nin "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhuriyet TV ekibi, yurttaşlara "Hükümet, sansür yasası getiriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu. Yurttaşlar ise bu teklife tepki göstererek bunun sadece basın alanında çalışanları değil, tüm yurttaşları ilgilendireceğini söyledi.
"ARTIK NEFES ALAMAYACAĞIZ"
Sansür yasasının muhalif sesleri kesmek amacı ile hayata geçirildiğini anlatan yurttaşlar, yasaya aşağıdaki şekilde tepki gösterdi:
- Niye basına sansür uygulansın ki? Zaten her şeyimiz sansürlü.
- Artık nefes alamayacağız. O hakaret, bu yalan haber... Kendi yaptıkları yalan haberler dolu ortalarda dolaşıyor. Nedense muhalif partiler herhangi bir açıklama yaptığı zaman bu hükümeti çok rahatsız ediyor.
- Ama onların yaptığı haberlerden de bizler rahatsızız. Yalan dolan haber yapmadan önce ilk başta kendilerine baksınlar. Önce kendilerine uygulansınlar sansürü.
- ''Abdülhamid dönemine, istibdat dönemine özeniyor.''
- Başlatılan bu sansür yasasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Demokrasi de böyle bir şey olabilir mi? Basın 4. kuvvettir. Basına sansür uygulanır mı? O zaman kendi yandaş kanallarına uygulasınlar.Onlar her türlü yayın yapabiliyorlar.
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