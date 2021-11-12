Sansürlü raporda ortaya çıktı: Eski bakan eşine ve danışmanına makam aracı tahsis edilmiş

12 Kasım 2021 Cuma, 23:42

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın 2020 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 raporunda önemli bir bölümünün sansürlenerek yayınlandığını ortaya çıkardı.Yavuzyılmaz, taslak Sayıştay raporunda sansürlenen kısmı sosyal medya hesabından paylaştı.

Not: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınlanırken, Taslak Raporda yer alan bu bulgu sansürlenerek rapordan çıkarılmıştır. pic.twitter.com/DSxmSsALJj — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 12, 2021

SANSÜRLÜ RAPOR



Sayıştay’ın sansürlenen taslak metnindeki bilgilere göre eski bakanlara, bir bakan eşine ve bir bakan danışmanına usulsüz olarak makam aracı tahsis edilmiş. Üstelik bu araçların kiralama bedelleri, yakıt ve bakım giderleri de yine bakanlık bütçesinden karşılanmış.

Yavuzyılmaz, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınlanırken, taslak raporda yer alan bu bulgu sansürlenerek rapordan çıkarılmıştır” ifadesini kullandı.

DENETÇİ TESPİT ETTİ

Taslak metinde Sayıştay denetçisinin bulgusu şöyle: