Santa Maria kilisesi iddianamesi iade edildi: Başsavcılık itiraz etti

Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:40

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:40

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta, Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen toplam 42 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin 'müşteki' olarak yer aldığı bir iddianame hazırlanmıştı.

İKİŞER KEZ AĞIR MÜEBBET İLE 349,5 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak", Tuncer Cihan'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Savcılık, diğer 20 şüpheli hakkında da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyordu. Şüphelilerden 18 hakkında ise sadece "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

MAHKEME İADE ETTİ BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda iddianameyi kabul etmeyerek iade etti. Başsavcılık ise mahkemenin ret kararının kaldırılması ve davanın açılması için üst mahkemeye itiraz etti.