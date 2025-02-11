'Şantiye çalışanı' gibi girdiler... İnşaatta hırsızlık: 12 gözaltı
Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şantiye çalışanı gibi girdikleri inşaat alanlarından hırsızlık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara'da 11 ayrı inşaat alanından ahşap panel, iskele demiri ve benzeri inşaat malzemesini çalan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
Şüphelilerin, şantiye çalışanı gibi girdikleri inşaat alanlarında buldukları inşaat malzemelerini kamyonetlere yükleyip kaçtığı tespit edildi.
12 GÖZALTI
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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