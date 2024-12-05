Arnavutköy'de silahlı kavga... Gece oturduğu arkadaşını sabah tüfekle vurdu!

İstanbul Arnavutköy’de gece beraber arkadaşlarıyla alkol alan şahıslar sabah saatlerinde önce tartıştı sonra kavga etti. Sokağa taşan kavgada bir kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşını vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de silahlı kavga... Gece oturduğu arkadaşını sabah tüfekle vurdu!
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:23

Olay, sabah saat 07.40 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, gece saatlerinde sokakta bulunan bir binada buluşup alkol alan arkadaşlar sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sokağa kadar uzadı. Evde bulunan pompalı tüfeği eline alan bir kişi sokakta kavga ettiği arkadaşı S.K.’ye iki el ateş açtı. Saldırı sonucunda yaralanan S.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TÜFEKLE SOKAKTA DOLANDI

Gerçekleşen saldırı anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şahsın elindeki tüfekle sokakta dolandığı ve yanındaki kadına oradan gitmesi konusunda ikazda bulunduğu görülüyor.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra sokaktan kaçan saldırganı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan S.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Etiketler: #Arnavutköy #silahlı saldırı

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