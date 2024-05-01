Şantiyeye yıldırım düştü: 1 işçi ağır yaralandı
Elazığ’da şantiyeye yıldırım düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.
Olay, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştü.
Yıldırım sonucu meydana gelen olayda bir işçi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Valilikten açıklama geldi
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!