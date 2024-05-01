Şantiyeye yıldırım düştü: 1 işçi ağır yaralandı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 22:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 22:00

Olay, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştü.

Yıldırım sonucu meydana gelen olayda bir işçi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.