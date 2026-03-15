Santrallara karşı dava açıldı

15.03.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Ekim Elektrik’in Havza’daki meraya kurmayı planladığı Güneş ve Rüzgar Enerji Santralları için mahalle sakinleri dava açtı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, enerji yatırımlarının çevreye zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Samsun Havza’da üç mahallenin ortak kullanım alanı meraya Ekim Elektrik şirketi tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santralı ile Rüzgar Enerji Santralı’na yönelik yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açıldı.

Mera vasfının korunmasını talep eden mahalle sakinleri, santral için verilen ÇED olumlu kararının iptal edilmesini istedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da bölgede incelemeler yaptığı süreçte, çevre dostu enerji yatırımlarının doğaya zarar vermeden planlanması gerektiğini vurguladı. 

