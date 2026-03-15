Santrallara karşı dava açıldı

Samsun Havza’da üç mahallenin ortak kullanım alanı meraya Ekim Elektrik şirketi tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santralı ile Rüzgar Enerji Santralı’na yönelik yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açıldı.

Mera vasfının korunmasını talep eden mahalle sakinleri, santral için verilen ÇED olumlu kararının iptal edilmesini istedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da bölgede incelemeler yaptığı süreçte, çevre dostu enerji yatırımlarının doğaya zarar vermeden planlanması gerektiğini vurguladı.