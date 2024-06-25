Sağlık ocağı önünde motosiklet kazası: İlk müdahale görevli doktorlardan

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:36

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Manavgat Adliyesi önünde bulunan yaya geçidinden karşı yöne geçmek isteyen Cesim Solak’ın kullandığı 07 BIM 583 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeki Uğur Aydoğmuş’un kullandığı 07 BPA 661 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen her iki motosikletin sürücüsü yola savruldu.

Yaralıların yardımına olay yerinin hemen karşısında bulunan Manavgat 1 Nolu Sağlık Ocağı’nda görevli doktorlar ve sağlık çalışanları koştu. Motokurye olduğu öğrenilen ve kaza sonrası bulunduğu yerden kalkamayan 07 BPA 661 plakalı motosikletin sürücüsü Uğur Aydoğmuş’a yol ortasında müdahale edilirken, diğer motosiklet sürücüsü ise sağlık ocağı bahçesinde bulunan banka yatırılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı motosiklet sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.