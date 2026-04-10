Saraçhane davasında kritik karar: 49 kişi beraat etti, işkence iddiaları için soruşturma yolu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından düzenlenen Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 49 kişi hakkında beraat kararı verildi. İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığına hükmetti.

SAVCILIK DA BERAAT İSTEDİ

Yargılama sürecinde savcılık da esas hakkındaki mütalaasında suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek tüm sanıklar için beraat talep etti. Mahkeme, savcılığın mütalaası doğrultusunda 49 kişinin tamamının beraatine karar verdi.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI İÇİN SUÇ DUYURUSU

Kararda dikkat çeken bir diğer unsur ise duruşma sırasında dile getirilen işkence ve kötü muamele iddiaları oldu. Mahkeme, bu iddiaların araştırılması için ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Dosya kapsamında daha önce gözaltına alınıp “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin ise farklı tarihlerde tahliye edildiği öğrenildi.

“ÇOK SAYIDA HAK İHLALİ YAŞANDI”

Söz konusu davaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Turgay Bilge, yargılama sürecinde sanıkların anayasal haklarını kullandıklarını savunduklarını belirtti. Bilge, “Sanıklar ve avukatlar olarak söz konusu gösterilerin anayasal özgürlük kapsamında olduğunu ifade ettik” dedi.

Gözaltı süreçlerine ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu vurgulayan Bilge, “Gözaltı sırasında darp, kapasitenin üzerinde nezarethane koşulları, tuvalet izni verilmemesi, kötü beslenme, ailelere haber verilmemesi, ters kelepçe uygulamaları ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi gibi çok sayıda ihlal dile getirildi” ifadelerini kullandı.

Bilge, söz konusu uygulamaların “kötü muamele ve işkence düzeyinde” olduğunu belirterek, “Bu nedenle ilgili kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik” diye konuştu.

“HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Mahkemenin hem beraat kararı vermesini hem de işkence iddiaları için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmesini değerlendiren Bilge, “Bu karar, hukuk devleti ilkesi açısından önemli bir gelişme” dedi.

Bilge, “Suç duyurusunun etkili şekilde soruşturulmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.