Saraçhane tutuklusu Emircan Yılmaz'dan mesaj var: 'Sayılı gün kaldı...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek'in de yer aldığı 35 genç hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianame, İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, davanın ilk duruşması 3 Eylül'de görülecek. Öte yandan, 13 gencin tutukluluk halinin devamına ilişkin karara yapılan itiraz reddedilmişti.

Tutuklu gençlerden Emircan Yılmaz, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silivri'den hepinize selamlar. Genel olarak durumum iyi. Ömrümün şitaası, cereyan etmekte ve ben sabır ile baharı beklemekteyim. Ara incelemede tutukluğun devamı kararı çıktı. Tabii ki de aksini beklemek hata olurdu. Mahkeme tarihine kadar burada tutsağız. Yaklaşık 50. günümüz, nice 50'lerde geçse öfkem ilk gün ki dipdiri olacaktır. Sayılı gün kaldı. Mahsuni'nin de dediği gibi 'Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül gam yeme.' Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hepinize kocaman sevgiler."