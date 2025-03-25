Saraçhane'deki protestolara katılan Michael Anthony Ganoe sınır dışı edildi

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen eylemlere katılan ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, sınır dışı edildi.

Saraçhane'deki protestolara katılan Michael Anthony Ganoe sınır dışı edildi
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AA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına yönelik protestolar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçhane'de de devam eden protestolara katılan Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı. Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'ı gözaltına aldı.

"SERBEST GAZETECİYİM"

Ganoe'nin, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Protesto #sınır dışı #ABD

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