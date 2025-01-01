"Sarallar" operasyonundan gözaltına alınmışlardı: Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin CEO'su ile Fiko Ocakbaşı'nın sahibi tutuklandı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:21

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Aralık'ta İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin CEO'su ve sahibi Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da aralarında olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

14 EYLEM TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında bulunan toplam 58 şüphelinin; "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak", "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tehdit", "Kasten yaralama", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak" suçlarından toplamda 14 eyleme karıştıklarını tespit etti.

BURAK YAKIN İLE FİKRET AYDOĞDU DAHİL 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin CEO'su ve sahibi Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 12'si hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Firari olan 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.