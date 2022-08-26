'Sarallar' suç örgütü adına tetikçilik yapan şahıs yakalandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:31

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul'da yürütülen çalışmalarda; “Sarallar” olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kimliği tespit edilen ve V.R. isimli şahıs adına tetikçilik yaptığı belirlenen “Musto” lakaplı M.G. isimli şüpheli şahıs, dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

TABANCAYA EL KONULDU

Şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi. Şahıs Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.