Sarallar operasyonunun perde arkası: Erdal Acar, aileden villayı böyle almış....

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:38

İstanbul merkezli 13 ilde haziran ayında Sarallar çetesine yönelik gerçekleştiren operasyonlarda, nitelikli yağmadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya, tehdit ve şantajdan kasten yaralamaya kadar 73 ayrı suçlamayla aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 46 kişi tutuklanmıştı. Sarallar çetesinin sonunu, babasından kalan mirası elinden alınmaya çalışılan 10 yaşındaki bir çocuğun hakkını korumak için verilen mücadelenin getirdiği öğrenildi.

Mensupları kadar mağdurları arasında da birçok ünlü ismin bulunduğu, başını firarı suç elebaşı İlyas (Alaattin) Saral’ın çektiği çetenin üç ayak üzerine yapılandığı belirlendi.

MASANIN BAŞINDAKİ İSİM

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, polis kayıtlarına göre; iş insanı Erdal Acar, çetenin anlaşmazlıkları çözmek için kurulan ve tarife uygulanan masanın başındaki isim. İddialara göre; Acar’ın uzun süredir irtibatlı olduğu çetenin yönetici konumuna geçme hikayesi ise, 5 yıl önce Acarkent’teki villasında kumar oynadığı kişiler tarafından öldürülen ‘yakın dostum’ dediği Oktay Üzüm’ün ölümüyle başladı.

Mahkeme ve Emniyet kayıtlarına da giren bilgilere göre; cenazenin ardından Oktay Üzüm’ün yasal tek mirasçısı olan 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ile eski eşi Ayşegül Kaya ile iş ortağı ve yeğeni Serdar Üzüm’le toplantı yapan Acar, “Artık benim korumamdasınız kimse size dokunamaz. Yalnız Oktay’la yaptığımız özel işler ve aramızdaki ticari ilişkiler nedeniyle Acarkent’teki villanın devrini bana vereceksiniz, ben de buna karşılık size Acar Blue sitesinden 7 daire, Çengelköy’den bir dubleks daire ile 3 tane de normal daire vereceğim” diyerek anlaştı. Aile, Acarkent’teki villayı Acar’ın adamı Uğur Topal’a devretti. Ama Acar, aileye yüklü miktarda veraset ve KDV vergisi çıkarınca aralarında anlaşmazlık başladı.

Üzüm ailesi hukuki yollara başvurarak hak arama mücadelesine girdi. Bu süreçte Acar, aile ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Ama bu toplantıda aileye vaat ettiklerinin yarısını ödeme kararı alınırken, Üzüm ailesinin almasına karar verilen nakit ve gayrimenkullerin yarısının da çeteye ödenmesine kararı verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Üzüm ailesinin avukatı Handan Bakbak aileyle birlikte kanuni yollara başvurma kararı aldı. Avukat Bakbak, yaptığı çalışmaların ardından ailenin yaşadığı süreci anlatan dilekçeyle Erdal Acar ve babası İsmet Acar hakkında ailenin 11 milyon 338 bin dolarını elinden aldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında, haklarında daha önceden de değişik kişiler şikayette bulunulan çeteyi yakın takibe ve teknik izlemeye alan polis yeterli delillerin ardından da operasyon düzenledi.

Acar’ın anlaşma masasında tarife uyguladığı isimler arasında bulunan sinema oyuncusu Necati Şaşmaz’a eski eşiyle yaşadığı mal paylaşımında çok ağır tarife uyguladığı, Şaşmaz’ın eski eşinin başvurusuyla başlayan süreçte çetenin ünlü ismin sahibi olduğu film şirketini ele geçirmek için her şeyi denediği tespit edildi.