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Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı

28.05.2025 11:36:00
Güncellenme:
DHA
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Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında çamurlu yolda kayarak şarampole devrilen kamyonun şoförü Emrullah A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması sırasında şarampole devrilen kamyonun şoförü Emrullah A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Araklı ilçesi Değirmencik mevkisinde meydana geldi.

Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Emrullah A. yönetimindeki 61 ABU 471 plakalı kamyon, hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında çamurlu yolda kayarak, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrullah A.’yı kamyondan çıkarıp sedyeye aldı. Yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına Emrullah A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #kaza #kamyon şoförü

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