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İstanbul'da zincirleme kaza... Çok sayıda kişi yaralandı!

İstanbul'da zincirleme kaza... Çok sayıda kişi yaralandı!

28.05.2025 07:26:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da zincirleme kaza... Çok sayıda kişi yaralandı!

Beykoz ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Beykoz mevkiinde saat 01.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; FSM Köprüsü istikametine seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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