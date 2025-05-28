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Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti: Kızından paylaşım geldi!

Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti: Kızından paylaşım geldi!

28.05.2025 10:02:00
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Haber Merkezi
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Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti: Kızından paylaşım geldi!

Usta oyuncu Şerif Sezer'ın kızı Deniz Arna, annesinin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.

Asmalı Konak, Babam ve Oğlum ve Karagül gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, trafik kazası geçirdi.

İki aracın karıştığı kazada Sezer ve eşi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ayakta müdahale etti.


Kazanın ardından Şerif Sezer’in sağlık durumuyla ilgili endişelenen sevenlerine, kızı Deniz Arna sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Arna, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selam. Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim.”

Deniz Arna, aynı zamanda sosyal medya hesabında anne ve babasının birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, altına “Yaratımımdan mesul olan hanım ve bey” notunu düştü.



İlgili Konular: #kaza

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