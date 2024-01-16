Şarampole devrilen otomobilin '15 yaşındaki sürücüsü' öldü
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.
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Ali Eren Özdemir'in (15) kullandığı 20 AUU 61 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Özdemir ile kuzeni M.T. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özdemir yaşamını yitirdi, kuzeni M.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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