Şarampole devrilen otomobilin '15 yaşındaki sürücüsü' öldü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 20:49
Şarampole devrilen otomobilin '15 yaşındaki sürücüsü' öldü
Abone Ol google-news
Player Alanı

Ali Eren Özdemir'in (15) kullandığı 20 AUU 61 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Özdemir ile kuzeni M.T. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özdemir yaşamını yitirdi, kuzeni M.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


İlgili Haberler

Elazığ'da feci kaza... Otomobil ile panelvan çarpıştı: Yaralılar var!

Elazığ'da feci kaza... Otomobil ile panelvan çarpıştı: Yaralılar var!
Mersin'deki feci kazada şoför, hız sınırını 3 kat aşmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Mersin'deki feci kazada şoför, hız sınırını 3 kat aşmış: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Çorlu’da 10 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Çorlu’da 10 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler