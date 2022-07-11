Saray duyurdu: Erdoğan, Putin ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:55
Saray duyurdu: Erdoğan, Putin ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmede, Suriye’deki durum ve bunun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, "Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini" vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca, "Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini" belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki "savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini" yineleyen Erdoğan, "Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını" ifade etti. 


Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin telefon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler