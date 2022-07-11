Saray duyurdu: Erdoğan, Putin ile görüştü

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmede, Suriye’deki durum ve bunun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, "Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini" vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca, "Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini" belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki "savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini" yineleyen Erdoğan, "Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını" ifade etti.