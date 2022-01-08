CHP'den Saray'a 'Hodri meydan!' çağrısı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 22:44

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB’ye yönelik teftişle ilgili konuşan CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması ihtimaliyle ilgili olarak, “Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, eylül ayında seçim beklediğini belirtti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayına bağlandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, birçok konu başlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

SARAY’I DA DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, "Bizi Saray da dinliyor. Şimdi Saray'ın da bağlanmasını istiyorum" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okudu.

İBB'nin AKP'de olduğu dönemlerde belediyenin araçlarının AKP'li isimlere tashih edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Soygun düzenini dile getirince, iddia diyorlar. Nasıl iddia" dedi. "Bir tane aracı CHP'ye tashis ettiler desinler" diyerek iktidara seslendi.

CHP'DEN 'HODRİ MEYDAN!' ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayından bir bölümü paylaşarak Saray'a çağrıda bulundu. Özkan, "Hodri meydan! 'Bizi Saray da dinliyor. Şimdi Saray'ın da bağlanmasını istiyorum'" ifadelerine yer verdi.