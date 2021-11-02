Sarayburnu'nda ABD savaş gemisine protesto

02 Kasım 2021 Salı, 23:06

Çanakkale Boğazı’ndan dün sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Marmara Denizi’ne gelerek Sarayburnu’na demirledi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü üyeleri, Sarayburnu’na demirleyen ABD savaş gemisini Sarayburnu’nda protesto etti. Sarayburnu’nda bir araya gelen HKP üyeleri eylemde, “Yankee Go Home” yazılı döviz ve “Katil ABD, Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol” yazılı pankart açtı.

HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı yaptığı açıklamada, “100 yıl önce Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptığı gibi bizde bugün sizi geldiğiniz bu topraklardan işbirlikçi iktidarlarınızla birlikte tıpış tıpış kovalayacağız” ifadelerine yer verdi.

“İNSANLARA KANDAN, GÖZYAŞINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADINIZ”

Çıngı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ey Amerikan Emperyalistleri; Siz nereye giderseniz orası biter, siz nereye giderseniz orası kan gölüne çevrilir, siz nereye giderseniz oradaki çoluk çocuk kadın erkek katliamlara uğrar. Tarih bunu bize birçok kez gösterdi. Latin Amerika’ya gittiniz halkları katlettiniz, milyonlarca insanı öldürdünüz, ilerici-devrimci hükümetleri yıktınız. Ortadoğu’ya gittiniz, Afganistan’a gittiniz, Suriye’ye gittiniz, Libya’ya gittiniz çoluk çocuk kadın erkek demeden herkesi katliamdan geçirdiniz. Bunu ne diye yaptınız? Sözde demokrasi diye. Gördük demokrasinizi Suriye’de. 3 parçaya, 4 parçaya, 5 parçaya ayırdınız. Gördük Ortadoğu’da demokrasinizi insanlara kandan, gözyaşından başka hiçbir şey bırakmadınız.

“KARADENİZ’İ BİR SAVAŞ DENİZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORSUNUZ AMA…”

Bugünde gelmişsiniz buraya, kanlı ayaklarınızla Karadeniz’e geçmek istiyorsunuz. Neden Karadeniz’e geçmek istiyorsunuz? ABD Emperyalizminin Karadeniz’de kıyısı mı var? Hakkı mı var bu denizde? Niçin savaş gemilerinizi Karadeniz’e gönderiyorsunuz? Çünkü Ortadoğu’da, Latin Amerika’da ne yaptıysanız şimdi bugün Karadeniz’de de bunu yapmayı hedefliyorsunuz. Karadeniz’i bir savaş denizi, Amerikan denizi haline getirmek istiyorsunuz ama bu ülkenin devrimcileri, ilericileri buna karşı çıkıyor.

“SİZE DERSİNİZİ VERMEK İÇİN BURADAYIZ”

1968’de yoldaşlarımız Mahirler, Denizler, 68’li Devrimciler sizlere dersinizi verdi. Geldiğiniz denizlere sizleri döktü. Bugün biz HKP’liler, Denizlerin, Mahirlerin, 68 Gençliği’nin biricik temsilcileri işte size dersinizi vermek için buradayız. Ey Emperyalistler bilin ki siz ülkemizin neresine giderseniz gidin karşınızda HKP’li devrimcileri bulacaksınız. ABD-AB Emperyalizmine, kurulduğu günden bu vakte kadar geçit vermedik. Başta ABD Emperyalizmine ve onun ülkemizdeki işbirlikçilerine karşı mücadele ediyoruz.

“BUNUN SORUMLUSU AKP’GİLLER İKTİDARIDIR”

Bugün ABD Emperyalizminin buraya bu kadar rahat gelmesinin bir sorumlusu da işbirlikçi AKP’giller iktidarıdır. Daha geçen hafta yurtdışında fotoğraflar gördük. Amerikan başkanıyla Tayyip Erdoğan’ın sıkı fıkı fotoğraflarını. Ne hikmetse bugünde ABD Gemisi sanki kendi denizlerinden geçiyormuş gibi ülkemizin denizlerine geliyor, gelmekle de kalmıyor, arkamızda gördüğümüz yere demirliyor. Bunun sorumlusu AKP’giller iktidarıdır.

“ATALARIMIZ SİZİ TIPIŞ TIPIŞ KOVMUŞ, GELDİĞİNİZ DENİZLERE DÖKMÜŞTÜ”

Biz bağımsız bir devletiz. Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının Birinci Kurtuluş Savaşında verdiği, ki bu düşmanlara karşı verdiği savaşla kurulduk, Onlara teslim etmeyiz. Mustafa Kemal önderliğindeki Birinci Kuvayimilliyeci atalarımız topuyla, tankıyla geldiğiniz bu ülkeden sizi tıpış tıpış kovmuş, geldiğiniz denizlere dökmüştü. Ama siz işbirlikçi iktidarlarınız sayesinde kovulduğunuz topraklara bacadan girmenin yolunu buldunuz. Geçit yok Emperyalizme.

“BİZDE SİZİ GELDİĞİNİZ BU TOPRAKLARDAN TIPIŞ TIPIŞ KOVALAYACAĞIZ”

HKP’liler var olduğu sürece, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları var olduğu sürece, ne ABD-AB Emperyalizmine, ne de onun yerli işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz. 100 yıl önce Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptığı gibi bizde bugün sizi geldiğiniz bu topraklardan işbirlikçi iktidarlarınızla birlikte tıpış tıpış kovalayacağız. Bir daha gelmemek üzere. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu bizim vatanımıza, halkımıza borcumuzdur. Er geç hem ABD-AB Emperyalizmini hem de onun yerli işbirlikçisi AKP İktidarını bu topraklardan kovacağız."

Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Yankee Go Home” sloganları attı.