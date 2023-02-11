Sare Davutoğlu Hatay’da gönüllü hizmet veriyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Hatay'da depremzedelere gönüllü olarak hekimlik yapıyor. Kadın doğum uzmanı olan Sare Davutoğlu, depremzede kadınların doğumlarını gerçekleştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:35
Sare Davutoğlu Hatay’da gönüllü hizmet veriyor
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Depremin ardından 4 gündür Antakya'da olan Sare Davutoğlu, depremzede kadınların doğumlarını gerçekleştiriyor. Sare Davutoğlu deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan hamile kadının doğumunu gerçekleştirdi.


Sare Davutoğlu hatay deprem bölgesi

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