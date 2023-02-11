Vitor Pereira ve kulübünden depremzedeler için 30 milyon TL'lik bağış

Vitor Pereira'nın teknik direktörü olduğu Flamengo kulübünün yönetimi ve futbolcuları, Türkiye'de meydana gelen deprem için 30 milyon TL bağış yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:13
Vitor Pereira ve kulübünden depremzedeler için 30 milyon TL'lik bağış
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesi, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali topladı. Bu tutar yaklaşık olarak 30 milyon liraya karşılık geliyor.

TAKIMININ GOLLERİNE SEVİNMEDİ

Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında Flamengo ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazandı.

Vitor Pereira'nın Flamengo'nun attığı gollere sevinmemesi dikkat çekti.

 

 

 


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