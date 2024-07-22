Sarıgöl’de belediye çalışanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:28

Sarıgöl Ayan mahalledinde oturan Hakan Dalkılıç evinde kalp krizi geçirdi.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Dalkılıç’ı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Dalkılıç hayatını kaybetti.

Dalkılıç kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.