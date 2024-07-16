Manisa’da traktörün altında kalan çiftçi öldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:16
Manisa’da traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Kaza Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musahoca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde traktörüyle su taşıyan Atilla Avcı, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki Atilla Avcı ağır yaralandı.

Hemen Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Atilla Avcı’nın bugün Kırkağaç’ın Musahoca Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.


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