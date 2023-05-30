Sarıgül: 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:29

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden aday gösterilerek Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 36 yıl sonra Meclis'te yer almasına rağmen buruk bir heyecan yaşadığını söyledi.

Meclis’e gelerek milletvekili kayıt işlemlerini yaptırmasının ardından açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Türkiye’mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için sayın Kılıçdaroğlu’na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum" diye konuştu.

“PARLAMENTODA YUMRUĞUMU CEBİME KOYACAĞIM”

Sarıgül şunları kaydetti:

"Parlamentoda artık yumruğumu sıkacağım, ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle, deneyimlerimle her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim. Çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan, toprağımızdan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan’ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim."

“BENİ KIRICI GÖREMEYECEKSİNİZ”

"Parlamento kürsüsünde hiçbir zaman beni kırıcı olarak görmeyeceksiniz" diyen Sarıgül, daima yapıcı bir tavır içerisinde olacağını ifade etti.

Sarıgül, "Parlamento kürsüsünde beni her zaman Türkiye’nin sorunlarına çare arayan bir insan olarak göreceksiniz. Ulusal birliğimden, inançlara saygılı laikliğimizden, Cumhuriyetimizin gelişip, güçlenmesi anlayışından hareket ederek cennet vatanımıza, Erzincan’ımızın bana yüklemiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.