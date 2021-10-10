Sarıgül: Muhtarlar belediye başkanı gibi maaş alacak
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak" dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarıgül, muhtarların önemine vurgu yaptı.
“Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır” diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak."
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