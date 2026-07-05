Sarıyer’de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 12.50 sıralarında Tarabya Caddesi üzerindeki sahil kıyısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren 16 yaşındaki M.K. isimli çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K., marina içerisinde demirli bulunan bir teknenin altında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.