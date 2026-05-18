Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10. kattan atlayarak intihar etti

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'de bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da gözünden bıçaklanan Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan’ın ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

Müdahalenin ardından 10’uncu kattaki genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu katın pencere kısmından aşağı atlayarak intihar etti.

8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Özcan’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'in resmi makamlardan edindiği bilgiye göre, şahsın intihar ettiği öğrenildi.