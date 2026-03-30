Sarıyer'de 'sağanak' etkisi: Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi.

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

"UFAK ARAÇLARIN HİÇBİRİ GEÇEMİYOR"

Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiçbir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiçbiri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılık yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.

'HERKES BURADA KONTAĞI KAPATTI BEKLİYOR'

Serhan Topal, "Ben saat 12'den beri buradayım. 3-4 saattir mağdurum. Arabamız burada kaldı. Büyük araçlar geçebiliyor. Herkes burada kontağı kapattı bekliyor, herkes burada mağdur. İstanbul'un göbeğinde yıl olmuş 2026, gideri yapamayan belediyeye kimse bir şey diyemez" ifadelerini kullandı.