Sarıyer’de TIR operasyonu: Özel bölmede 183 litre uyuşturucu yakalandı!

18.02.2026 09:31:00
DHA
Sarıyer'de TIR'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 183 kilo 600 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’  suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıyer’de bir TIR’a operasyon yaptı.

Hareket halindeki TIR, ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. TIR’da ve dorsede yapılan aramada yakıt tankında özel bölme olduğu tespit edildi. Otoparka çekilerek yakıt tankındaki özel bölümü açılan TIR'da 183 kilo 600 gr sıvı metamfetamin ve 16 bin 485 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti'  suçundan adliyeye sevk edildi.

