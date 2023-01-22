Sarıyer Sahili'nde akılalmaz görüntü: Deniz, çöp ve denizanasına teslim oldu
İstanbul'da Sarıyer Sahili'nde kıyıya vuran çöp yığını ve denizanaları endişe yarattı. Yürüyüş yapan bir yurttaş çirkin görüntüyü cep telefonu ile kaydetti.
Tarabya sahilinde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikirken, denize atılan çöpler de dikkat çekti.
Akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Olaya tepki gösteren yurttaş cep telefonu ile görüntülediği sahile vuran çöpleri sosyal medyada paylaştı.
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