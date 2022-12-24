Sarıyer’de esrarengiz olay! TIR'ın çarptığı otomobilin içinden ceset çıktı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:28

Sarıyer’de gece saat 01.00 sıralarında Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde iddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile TIR arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi.

Olay yerinde sürücünün yardımına koşan yurttaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.

Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren yurttaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü de ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğünün Adli Tıp’taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.