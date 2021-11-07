Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

07 Kasım 2021 Pazar, 13:15

Kaza saat 09.30 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AAV 640 plakalı cipin sürücüsü A. G. oğlu F. M. G. ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na katılmak için yola çıktı. Cipin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı, ardından şarampole uçtu.

30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba, oğul araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.

Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik yaşanırken, ormana uçan cip olay yerine gelen vinç yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.