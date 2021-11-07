Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu
Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçtaki baba oğul kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AAV 640 plakalı cipin sürücüsü A. G. oğlu F. M. G. ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na katılmak için yola çıktı. Cipin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı, ardından şarampole uçtu.
30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba, oğul araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.
Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik yaşanırken, ormana uçan cip olay yerine gelen vinç yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan hakkında flaş karar
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- 'Meryem Uzerli' krizine Cansu Dere de dahil oldu
- MHP'den asgari ücret açıklaması