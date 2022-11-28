Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Köpeği boğmaya çalıştı
Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine köpeği bırakan saldırgan kaçtı.
İstanbul Sarıyer'de önceki gece yakaladığı köpeğin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.
Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verildi.
Bunun üzerine saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRGAN YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.
E.Ç.K. (30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan Sarıyer Belediyesi sosyal medya hesabından, "Maden Mahallesi'nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.
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