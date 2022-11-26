Son Dakika: Bakan Kirişci'den Konya'daki köpek katliamıyla ilgili açıklama

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:58

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Kirişci, "Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerini yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gelmişti. Belediye katliamla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D.'nin görevden alındığını açıklamıştı.

ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, 'örnek' olarak göstermişti.