Sarıyer’de evleri gözetleyen şüpheli yakalandı
Sarıyer'de farklı tarihlerde iki ayrı kadını evlerine kadar takip ettiği ve evlerini gözetlediği belirtilen şüpheli yakalandı.
Sarıyer'e bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi’nde D.A gece saatlerinde bahçesinde evini gözetleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis şüpheliyi evin bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin H.S. B. olduğu tespit edildi.
Yapılan araştırmada H.S.B.'nin daha önce de D.A'yı ve arkadaşı A. A. Ç. ‘yi evine kadar takip eden kişi olduğu belirlendi.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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