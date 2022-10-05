Sarıyer’de evleri gözetleyen şüpheli yakalandı

Sarıyer'de farklı tarihlerde iki ayrı kadını evlerine kadar takip ettiği ve evlerini gözetlediği belirtilen şüpheli yakalandı.

DHA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:20
Sarıyer’de evleri gözetleyen şüpheli yakalandı
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Sarıyer'e bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi’nde D.A gece saatlerinde bahçesinde evini gözetleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis şüpheliyi evin bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin H.S. B. olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada H.S.B.'nin daha önce de D.A'yı ve arkadaşı A. A. Ç. ‘yi evine kadar takip eden kişi olduğu belirlendi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


 


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