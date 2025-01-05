Sarıyer'de feci kaza! Ciple yaşlı seyyar satıcıya çarptı, mesire alanına uçtu!

Sarıyer’de ciple yanındaki kadın asistanıyla orman yolunda seyreden yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi (32) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın’a (64) çarparak mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazada, Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu.

Sarıyer'de feci kaza! Ciple yaşlı seyyar satıcıya çarptı, mesire alanına uçtu!
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:30

Bahçeköy Orman yolunda, saat 12.00 sıralarında yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi, yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti.

Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MESİRE ALANINA UÇTU

Kontrolden çıkan cip yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın’a çarpıp mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu.

16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

KADININ BACAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırmasına kaldırarak tedavi altına alındı.

Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu.

Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi’nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #sarıyer #araç

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