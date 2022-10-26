Sarıyer'de feci kaza: Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:44

Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde, 25 Ekim Çarşamba saat 08.00 sıralarında hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Şenay Günay'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAKİLARCA KALP MASAJI YAPTILAR

Sağlık ekipleri kalbi duran kadına dakikalarca kalp masajı yaptı. Hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek sağlık ekiplerinin müdahalesini izledi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenay Günay hayatını kaybetti.