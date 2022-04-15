Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi.
Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki 34 BV 1304 plakalı TIR, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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