Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 28 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 28 gram eroin, 4 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 6 adet sentetik ecza malzemesi, 2 adet bong bin 710 paket kaçak sigara, 28 adet elektronik sigara tütünü, 12 adet cep telefonu, 4 adet tabanca, 7 adet şarjör, 3 adet emtia ele geçirildi.
Çalışmalarda gözaltına alınan 28 şüpheliye işlem yapılırken 2 kişi, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Etiketler: #kaçak sigara #kaçak
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