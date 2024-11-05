Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 28 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 28 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:48

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 28 gram eroin, 4 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 6 adet sentetik ecza malzemesi, 2 adet bong bin 710 paket kaçak sigara, 28 adet elektronik sigara tütünü, 12 adet cep telefonu, 4 adet tabanca, 7 adet şarjör, 3 adet emtia ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan 28 şüpheliye işlem yapılırken 2 kişi, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.


Etiketler: #kaçak sigara #kaçak

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