Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavgada kafe sahibi bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavgada kafe sahibi bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavgada kafe sahibinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kafe işleten Murat Serter'in 26 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Serter'in, dürümcü dükkanına ait giderden kendi kafesine su akması üzerine komşusu Ersay Y'nin iş yerine gittiği, iki esnaf arasında tartışma çıktığı, tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Murat Serter'in bıçakla yaralandığı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği saptandı.
Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bıçağı kullandığı belirlenen Berkin E.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik aramada, 4 silah ve bıçak ele geçirildi.
Sorgulamada, toplam 42 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- Dolgulu lüks yağma!
- Oy yoksa tren de yok!
- Diyarbakır'da hasat başladı
- Okçuların hocasından yanıt var
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı