Sarıyer'de yeraltı elektrik kabloları yandı!

Sarıyer'de yeraltı elektrik kabloları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:28
Sarıyer'de yeraltı elektrik kabloları yandı!
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Olay, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç gün önce yenilenen yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yerden alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan yeraltı elektrik kablolarına müdahale ederken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kabloların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

 

 


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