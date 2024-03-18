Sarıyer'de kafede silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Sarıyer'de bir kafede yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:27
Sarıyer'de kafede silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Abone Ol google-news

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede dün saat 23.30 sıralarında; iki grup arasında kafede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı (35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı.

Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bacağından vurulan Umut Koyuncu Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polisin yaptığı çalışmalarda olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken, 8 adet boş kovan tespit edildi.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde ise detaylı inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mazlum Ayrancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin, olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


kafe haberleri Silahlı çatışma haberleri

İlgili Haberler

AB: Refah'a olası saldırıdan ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekiyor

AB: Refah'a olası saldırıdan ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekiyor
Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde

Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’

Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’