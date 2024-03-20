İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...
Yerel seçimlere sayılı gün kala, ORC Araştırma İstanbul'un kritik 5 ilçesinde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İşte Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan'da son durum...
31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçim için geri sayım devam ederken kamuoyu şirketlerinin paylaştığı anket sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
Ankette özellikle Kadıköy ve Ataşehir'deki oy oranları dikkat çekti.
İşte ORC'nin verilerine göre İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum...
KADIKÖY
- CHP - Mesut Kösedağı: Yüzde 44,2
- AKP - Veli Arslan: Yüzde 19,6
- TKP - Fatih Mehmet Maçoğlu: Yüzde 19,1
- İYİ Parti - Kübra Dursun: Yüzde 4,8
- TİP - Doğan Ergün: Yüzde 2,2
- Kararsız: Yüzde 7,2
- Diğer: Yüzde 2,9
ATAŞEHİR
- CHP - Onursal Adıgüzel: Yüzde 29,2
- AKP - M. Naim Yağcı: Yüzde 27,8
- İYİ Parti - Ali Coşkun: Yüzde 20,6
- Kararsız: Yüzde 16,9
- Diğer: Yüzde 5,5
SARIYER
- AKP - Hüseyin Coşkun: Yüzde 31,5
- CHP - M. Oktay Aksu: Yüzde 26,2
- Bağımsız - Şükrü Genç: Yüzde 19,6
- İYİ Parti - İbrahim Temur: Yüzde 5,7
- Zafer Partisi - Seyhan Kaya: Yüzde 2,5
- Yeniden Refah Partisi - İsmet Temel: Yüzde 2,4
- Kararsız: Yüzde 9,2
- Diğer: Yüzde 2,9
ESENYURT
- AKP - Hamit Öncü: Yüzde 39,7
- CHP - Ahmet Özer: Yüzde 35,2
- İYİ Parti - Muharrem Yıldız: Yüzde 3,8
- Kararsız: Yüzde 15,4
- Diğer: 5,9
EYÜPSULTAN
- AKP - Deniz Köken: Yüzde 42,4
- CHP - M. Bülent Özmen: Yüzde 27,2
- İYİ Parti - Emel Bilenoğlu: Yüzde 12,1
- Yeniden Refah Partisi - Lokman Çelik: Yüzde 6,2
- Zafer Partisi - Bora Göktepe: 2,4
- Kararsız: Yüzde 7
- Diğer: Yüzde 2,7
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