CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu: 'Üç adet önemli metro yatırımı var'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:11

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:12

31 Mart seçimlerine çok kısa bir süre kala belediye başkan adaylarının seçim vaatleri önem kazandı. Yerel seçim gündemine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’de yaşama geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Aksu, geçmişte İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bunun yanında daha önce ilçe meclis üyeliği, İBB belediye meclisi üyeliği, il başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Aksu, CHP’den 27. Dönem İstanbul milletvekili adayı olmuştu.

‘TAPU-MÜLKİYET SORUNU’

Sarıyer’in en önemli sorununun tapu-mülkiyet sorunu olduğunu belirten Aksu, “Yaklaşık 200 bin komşumuz bu konuda mağdur. Buralarda dönüşümün başlayabilmesi için tapu-mülkiyet sorununu çözmek gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüme başlayabilmek için herkesin tapu sahibi olması lazım. 2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu söz vermişti, İBB arazileri üzerinde oturan komşularımız tapularını almaya başladılar. Ancak sadece İBB arazileri üzerinde konut bulunmuyor. Vakıf arazileri, Hazine arazileri, özel mülkiyetler de var. Arazi kimin üzerineyse o kurumların adım atması esas” dedi.

İlçe belediye meclisinin konuya ilişkin tavsiye niteliğinde bir karar aldığını ve bakanlığa gönderdiğini söyleyen Aksu, “Bu evler yapılırken hangi arazi kimin insanlar bilmiyordu. Birçoğu 1980’li yıllarda tapu tahsis belgesi ya da daha sonra yapı kayıt belgesi aldı. İlgili yasa geçtiğimiz sene mayıs ayında ortadan kalktı. Yasanın TBMM’de uzatılması gerekir, diğer türlü insanlar bu belgelere sahip değilse tapularını alamıyor. Biz bir yerel belediye olarak yurttaşın yanında gerekirse kapı önünde yatacağız ama sorunu kökten çözmek belediyenin yapabileceği bir iş değil. Şu anda İBB’nin yaptığı bir toplu tapulaştırma işlemi ve Türkiye’de örneği yoktur. Kentsel dönüşümde yurttaşlar müteahhit ile anlaşabilecekleri gibi arzu ederlerse de biz KİPTAŞ’ı devreye sokarak onların konutlarını yapacağız. Bir yerinde dönüşüm planlıyoruz” diye konuştu.

‘48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK’

İlk atacağı adımlardan birinin “Mahallemi dinliyorum” projesini hayata geçirmek olacağını söyleyen Aksu, tasarladığı projeyi şu sözlerle anlattı: “Komşularımızı toplayacağız ve sorunları dinleyeceğiz, varsa çözüm önerilerini de dinleyeceğiz. Ortak akılla bir karar alıp onu uygulayacağız. İnsanlar yapılan işte katkıları olduğunu bilecek. Sarıyer komşu iletişim merkezi kuracağız, belediyedeki müdürlükte çalışan personellerimiz burada görev alacak. Vatandaşlar bu merkezi aradıklarında, talepleri ve şikayetleri kayıt altına alınacak ve personellerimiz 48 saat içinde talep sahibine dönecek. Talebin çözüme kavuştuğunu ya da ne zaman kavuşacağını yurttaşa söyleyeceğiz. Bu telefonlar bizim önceliğimizi de belirleyecek. Biz başka bir problemi daha büyük görmüş olabiliriz ancak talepler tersini gösterebilir. O zaman yatırım planlarımızı halkın isteği doğrultusunda değiştireceğiz.”

‘YANLARINDA OLACAĞIZ’

Belediyede genç, kadın, engelli ve esnaf meclislerini oluşturacaklarını söyleyen Aksu, “Genç meclisinde alınan karar hemen hayata geçirilebilecek bir konuysa hemen uygulayacağız. Belediye meclisine götürülmesi gereken bir talepse meclise götüreceğiz. Kütüphaneler, gençlik parkı, sporcu sağlığı ve yaşam merkezlerimiz var, bir de teknoloji merkezi açacağız. Gençler yazılım, kodlama ve e-spor gibi konularla ilgilenebilecekler. Sarıyer 11 üniversitenin bulunduğu bir ilçe, öğrencilerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz bir çamaşırhaneyi Maslak’ta açacağız. Sarıyer’in yüzde 60’ı gecekondudan oluşuyor. Yurttaşın her türlü ihtiyacında yanında olacağız. Evinde öğrenci, engelli, yaşlı olanlara ve emeklilere yönelik desteklerimiz olacak. Sosyal tesisleri açacağız” diye konuştu.

Aksu, Sarıyer’de yapılacaklara ilişkin belirlediği vaatlerini şöyle sıraladı: “Hem denize hem boğaza sınırı olmasına rağmen Sarıyer’de plaj yok. Kızılkaya, Kilyos ve Rumelifeneri’nde üç plaj yapacağız. Dört adet yaşam vadisi yapacağız. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolu ihtiyacı büyük. Hacıosman-Bahçeköy Ormanı, Zekeriyaköy-Kilyos, Kocataş-Kılıçpınar hatlarına yol yapacağız. Her mahalleye kreş yapılacak ve belediyede kadın aile müdürlüğü kurulacak. Çocuk oyun evleri kuracağız. Ebeveynler çocuklarını birkaç saatliğine bu merkezlere bırakarak işlerini halledebilecekler. Yaşlılarımız evde bir rahatsızlık geçirirse acil yardım butonu ile yardım isteyebilecekler. Köyler bölgesinde yeraltı, atık su ve yağmur suyu ayrıştırılıyor. İSKİ orada 4.5 milyar bütçe ayırdı ve çalışılıyor. Oradaki su arıtma problemi çözülecek. İBB’nin bölgemizde üç adet önemli metro yatırımı var. Hacıosman Çayırbaşı- Sarıyer Merkez, İTÜ Maslak- Şirintepe Kâğıthane Merkez ve İTÜ Pınar Mahallesi Poligon- İstinye Finiküler. Bunlar İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından yatırım programına alındı.”

‘HAYVAN MEZARLIĞI YAPACAĞIZ’

Sokak hayvanlarına yönelik politikalar geliştirileceğini ve bir veteriner hekim olarak bu projeleri önemsediğini ifade eden Aksu, “İlki Ayazağa’da olacak şekilde kapalı pazaryerlerini açacağız. Dört adet katlı otopark yapacağız ve taksi duraklarını yenileyeceğiz. Balıkçılar çarşısı oluşturacağız. İlçemizde bulunan, sokak hayvanları için rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezimizin bugünkü haline gelmesi için belediye meclis üyesiyken çok çalıştım. Orayı daha da geliştirmek, kısırlaştırma oranlarımızı yükseltmek ve yapılamayan operasyonların yapılmasını sağlamak istiyoruz. Böylece hayvanseverlerimiz ameliyatlar yerine mamalara daha çok bütçe ayırabilir. Aynı zamanda dostlarımız için acil müdahale araçlarımız da olacak. Bir de hayvan mezarlığı yapacağız” dedi.