Sarıyer'de kamyonet elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:46

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:46

Kaza, saat 11.00 sıralarında Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YB 4560 plakalı kamyoneti kullanan Hasan Akkuş yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Ardından savrulan kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför Hasan Akkuş hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan Furkan Tosun kamyonet içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan Furkan Tosun'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye gitmek istemeyen şoför Hasan Akkuş ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonetin ve yola devrilen elektrik direğinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"BURADA YILDA EN AZ BEŞ KAZA OLUYOR"

Kaza sonrası toplanan yurttaşlar, aynı yolda sürekli kaza yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Mahalle sakini Dursun Ali Bektaşoğlu, "Yukarıdan aşağı bir kamyonet, elektrik direklerine vurarak, zikzak yaparak en son bariyerlere çarparak durdu. Burada yılda en az beş kere kaza oluyor, buna bir çözüm bulunması lazım. Yukarıdan navigasyon, kamyonları veriyor aşağı, burası dik yokuş bir de yağmur yağdı araba kaydı herhalde. Fireni de tutmamış arkadaşın, o şekilde kaza oldu" şeklinde konuştu.

Yusuf Yılmaz ise, "Burası Maden Mahallesi'nde çok dik rampası olan bir sokak. Yılda üç, beş kere TIR ve büyük kamyonların kaza yaptığı bir bölge. Birçok defa dile getirildiği halde buraya bir çözüm bulunamadı. Bu yıl ikinci kaza bu. 2023'te büyük bir TIR evin üzerine düşmüş, insanlar ölümden kıl payı kurtulmuştu. Bu büyük bir problem ve buna çok acil bir çözüm gerekiyor" dedi.

"AYNI SOKAKTAKİ EVİME TIR GİRDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Aynı sokakta daha önce evinin üzerine TIR uçan Rafet Tosun ise, "Burada yedinci kaza bu, hiçbir önlem alınmıyor. Geçen sene TIR'ın altında kalan insan benim, benim evime girmişti. Ondan sonra kamyonlar yine gidip gelmeye başladılar buradan. Yukarıya 'Kamyon giremez' levhası koymuşlar ama kamyonlar gelip gidiyor. Ben ölümden döndüm, illa ölmemiz mi lazım? Evimize girdiler, başka arkadaşın da evine girdiler, burada direkler devriliyor, ne yapalım biz? Bir tane yaya yolumuz yok, biz artık bıktık" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.