Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer'e set vermedi
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş
Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Simay Kurt, İşil Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin Yıldırım, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)
Setler: 25-27, 18-25, 23-25
Süre: 81 dakika (31, 23, 27)
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